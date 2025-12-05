Pianura in corso di sgombero una palazzina di 3 piani

Pianura, in via dell'Avvenire è in atto lo sgombero di una palazzina di 3 piani fuori terra. 4 gli appartamenti abitati, per un totale di 12 persone che restano senza casa. Sul posto c'è la squadra 15B dei Vigili del fuoco di Napoli.Lo sgombero, da quanto risulta a NapoliToday, è dovuto ad un. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Casone del Partigiano — Rinaturalizzazione in corso tra ambiente e storia Domenica 30 novembre, ore 14.30 Un’occasione per scoprire da vicino come nasce una nuova zona umida di pianura: acque basse, isole, vegetazione palustre e interventi che ri - facebook.com Vai su Facebook

Palazzina esplode durante uno sgombero, morti 3 carabinieri. Fermati tre fratelli, si valuta l'accusa di strage - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, secondo quanto si apprende, ha chiesto al Consiglio dei ministri di rispettare un minuto di silenzio in memoria e in onore dei tre Carabinieri deceduti nell ... Come scrive affaritaliani.it

Bari, a San Pasquale evacuate altre due palazzine a rischio crollo: settimo sgombero, è allarme VIDEO - Un evento che in città si sta ripetendo con allarmante frequenza dallo scorso marzo, ovvero dal drammatico crollo della palazzina in via Pinto 6, nel ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it

Verona, esplosione durante lo sgombero di un'abitazione: i resti della palazzina distrutta - Tre carabinieri sono morti a causa di una grossa esplosione nel corso di un'operazione di sgombero di un casolare a Castel d'Azzano, in provincia di Verona. Come scrive repubblica.it

Sgombero nella palazzina Ater sfitta da anni: bivacchi e condizioni igieniche drammatiche. Denunciati quattro giovani senzatetto - Una palazzina di proprietà dell'Ater in via Moroni all'Arcella, sfitta e da tempo lasciata in stato di abbandono, è stata al centro di un intervento di sgombero all'alba di mercoledì 5 ... ilgazzettino.it scrive