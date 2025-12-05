Peste suina FdI punta l’indice contro l’Atc 4

La diffusione della peste suina africana, dopo i riscontri positivi su due carcasse di cinghiali a Villa Minozzo, crea un clima di preoccupazione che va ben oltre il mondo venatorio. Si tratta infatti del secondo caso, dopo quello riscontrato sul confine del comune Ventasso. Il Circolo FdI Ventasso accusa l’ Atc4 Montagna di mancata prevenzione e annunciare un’interrogazione regionale che verrà presentata al più presto dal consigliere Alessandro Aragona. "Si riaccende l’allarme sanitario sul nostro Appennino e in tutta la collina, dove sono presenti numerosi allevamenti suinicoli", premette il presidente del Circolo, Luigi Fiocchi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

