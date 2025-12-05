Peste nera | un’eruzione vulcanica misteriosa potrebbe aver causato l' epidemia che ha devastato l’Europa nel Medioevo

Wired.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le ceneri vulcaniche avrebbero raffreddato il clima europeo, costringendo diverse città ad importare dal Mar Nero grano infestato dalle pulci vettore del batterio Yersinia pestis. 🔗 Leggi su Wired.it

