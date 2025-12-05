Peste nera | un’eruzione vulcanica misteriosa potrebbe aver causato l' epidemia che ha devastato l’Europa nel Medioevo

Le ceneri vulcaniche avrebbero raffreddato il clima europeo, costringendo diverse città ad importare dal Mar Nero grano infestato dalle pulci vettore del batterio Yersinia pestis. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Peste nera: un’eruzione vulcanica misteriosa potrebbe aver causato l'epidemia che ha devastato l’Europa nel Medioevo

