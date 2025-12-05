Pescare in un mare di bombe Lannes presenta il docufilm

"Pescavamo ogni giorno in un mare di bombe". E’ questa la testimonianza di alcuni ex pescatori pesaresi e fanesi con cui si apre il docufilm dal titolo "Il Mare invisibile" che sarà presentato oggi alle 17 nella sala del consiglio comunale. Solo l’ultimo capitolo di un’inchiesta a cui Gianni Lannes, giornalista investigativo, sta lavorando ormai da vent’anni, continuando a ricercare documenti e a raccogliere testimonianze che provano la presenza di migliaia di bombe nelle acque dell’Adriatico. Ordigni, tra cui centomila armi chimiche contenenti iprite ed arsenico, che nel 1944 i militari tedeschi trasferirono da un deposito che si trovava nelle gallerie ferroviarie di Urbino e che segretamente affondarono davanti alla costa pesarese dopo un mancato tentativo di trasferirle in Germania. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pescare in un mare di bombe. Lannes presenta il docufilm

