Perugia finisce fuori strada e si ribalta con l' auto

Perugiatoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Esce fuori strada e si ribalta con l'auto. È successo ieri, in località Cenerente, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere ed estrarre il conducente rimasto bloccato all'interno del veicolo incidentato. Sul posto anche i sanitari del 118 e la polizia locale. . 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

