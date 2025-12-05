Perugia al Curi il commovente addio a Renzo Luchini
Dopo la notizia della scomparsa, avvenuta poco meno di quarantotto ore fa, è arrivato il giorno dell'ultimo saluto.Si sono svolti questo pomeriggio allo stadio Renato Curi i funerali di Renzo Luchini, lo storico massaggiatore del Perugia Calcio che ha rappresentato veramente la memoria storica di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Calcio. Serie C. Si avvicina il derby fra Perugia e Ternana in programma domenica pomeriggio alle ore 14:30 al Curi, con diretta su Umbria Tv. Oggi il Perugia terrà una seduta nel pomeriggio allo stadio Curi. Giovanni Tedesco avrà a disposizione praticament - facebook.com Vai su Facebook
Tanti ex del Perugia per l'addio al mitico Renzo Luchini: commozione al Curi - Un freddo pomeriggio di dicembre dà l’ultimo saluto allo storico massaggiatore del Perugia, che si è arreso di fron ... Come scrive corrieredellumbria.it
Addio al massaggiatore Renzo Luchini col numero 8 di Curi. Video del funerale - Commozione e una nutrita presenza di perugini, grifoni ed ex grifoni allo stadio di Perugia per l’ultimo saluto al massaggiatore storico del Grifo, Renzo Luchini. Riporta umbria24.it
Addio a Renzo Luchini. Il più bello omaggio al volto storico del Grifo - Tanta la gente accorsa al Curi a manifestare con riservatezza il proprio dolore per la scomparsa di Renzo Luchini, una ... Da umbria24.it