Perde il controllo e vola sopra la rotonda | incidente spaventoso in Romania

A Oradea, in Romania, un 55enne ha attraversato una rotatoria senza rallentare, schiantandosi contro due auto. I vigili del fuoco hanno dovuto estrarlo dal veicolo. L’uomo, che ha riportato ferite lievi-moderate, non era sotto effetto di alcol o droghe: secondo le prime informazioni, avrebbe avuto un attacco diabetico che gli ha fatto perdere il controllo dell’auto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Perde il controllo e vola sopra la rotonda: incidente spaventoso in Romania

