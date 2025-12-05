Percorsi di pace Una risposta educativa alla violenza che attraversa la società

Viviamo in una società che, mai come oggi, appare attraversata da forme molteplici e insidiose di violenza. Non si tratta soltanto della violenza fisica o di quella eclatante che finisce nelle cronache, ma di una tensione sotterranea che si infiltra nelle relazioni, nei linguaggi, nei comportamenti quotidiani. Le nuove generazioni si muovono dentro un mondo frammentato in cui il conflitto è spesso presentato come modalità normale di interazione. La cultura dell’insulto, la rapidità della risposta aggressiva, l’incapacità di decantare le emozioni e di trasformarle in parole sono diventate dinamiche diffuse e interiorizzate. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it