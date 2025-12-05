Quando, durante la recente missione in Bahrein per il vertice del Consiglio di Cooperazione del Golfo (Gcc), la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha proposto l’idea di lavorare per un summit “Gcc-Med” da ospitare in Italia, l’obiettivo è stato subito chiaro: creare un “nuovo e ambizioso” formato di dialogo tra le Nazioni del Golfo e del Mediterraneo. “Il nostro obiettivo deve essere quello di costruire una piattaforma operativa comune che si concentri sulle sfide in cui possiamo fare la differenza insieme”, ha detto Meloni. E se è vero che la prima di queste sfide sta nello sviluppo delle interconnessioni economiche – che Meloni definisce “sempre più decisive nel panorama economico globalizzato e fortemente innovativo che stiamo vivendo” – allora è altrettanto vero che Imec ha un ruolo cruciale in queste dinamiche. 🔗 Leggi su Formiche.net

Perché Trieste è il nodo strategico dell'Indo-Mediterraneo