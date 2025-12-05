Perché si sorteggiano i gironi dei Mondiali prima di sapere quali squadre passeranno i playoff

Oggi i sorteggi dei giorni dei Mondiali 2026 con solo 42 delle 48 Nazionali previste in tabellone. I sei "buchi" sono le 4 europee e le 2 intercontinentali che usciranno qualificate dai playoff di marzo, dove c'è anche l'Italia. Ma la FIFA, come in altre edizioni, ha deciso di anticipare l'estrazione dei vari gruppi per questioni logistiche e organizzative, facilitando la pianificazione di stadi, orari, biglietti e preparativi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Perché bisogna votare NO al referendum sulla separazione delle carriere in magistratura? Perché la riforma ha solamente lo scopo di controllare la magistratura. La riforma costituzionale non porterà nessun beneficio ai cittadini. Del resto si capisce benissimo - facebook.com Vai su Facebook

Cresce il fronte dei magistrati favorevoli alla separazione delle carriere, al sorteggio per il Csm e all’Alta Corte disciplinare. Da Di Pietro a Tony, fino ai vertici della Consulta: ecco perché il muro delle toghe si sta incrinando. panorama.it/attualita/poli… Vai su X

Sorteggio Mondiali 2026, a che ora e dove vederlo in TV: gironi, fasce e criteri - Perché a Washington si effettua il sorteggio dei gironi dei Mondiali 2026. Da fanpage.it

Perché si sorteggiano i gironi dei Mondiali prima di sapere quali squadre passeranno i playoff - I sei “buchi” sono le 4 europee e le 2 intercontinentali che usciranno qualificate dai playoff di mar ... Riporta fanpage.it

Mondiali 2026, è il giorno dei sorteggi dei gironi: orario, regolamento ed eventuali avversarie dell’Italia - Il sorteggio dei gironi dei Mondiali 2026 può essere seguito in diretta TV sui canali di Sky Sport, ma anche in live- Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Dove vedere il sorteggio dei Mondiali 2026: orari, data, fasce, diretta tv e streaming - Il momento è arrivato: venerdì 5 gennaio ci sarà il sorteggio, a Washington, dei gironi del Mondiale 2026. Secondo msn.com

Come funziona il sorteggio dei gironi dei Mondiali di calcio del 2026 - Venerdì 5 dicembre 2025 alle 18 (ora italiana) le Nazionali qualificate (e quelle che otterranno la qualificazione passando dai playoff) scopriranno quali saranno le loro prime avversarie nella Coppa ... Secondo ilfoglio.it

Sorteggio Mondiali 2026: la data e a che ora si conosceranno i gironi - Venerdì 5 dicembre a Washington si svolgerà il sorteggio dei gironi dei prossimi Mondiali, in programma dall'11 giugno al 19 luglio 2026 negli Stati Uniti, Messico e Canada. Scrive sport.sky.it