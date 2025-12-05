Perché l’Italia ha bisogno di uno scudo spaziale da oltre 4 miliardi secondo il ministro Crosetto
“Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo dello scudo spaziale, che il ministro Crosetto vuole costruire come parte della riforma della Difesa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
