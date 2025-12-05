Perché l’acquisizione Netflix–Warner potrebbe cambiare per sempre film e serie TV

Netflix è ufficialmente in pole position per un’acquisizione che potrebbe riscrivere l’intera storia dell’industria audiovisiva moderna. Dopo settimane di tensione e rilanci, il colosso guidato da Ted Sarandos e Greg Peters è entrato in trattative esclusive per rilevare gli studios Warner Bros. Discovery e la piattaforma HBO Max. Netflix è riuscita a superare – quanto si apprende da THR – le offerte concorrenti di Paramount Skydance e Comcast, ponendosi come l’interlocutore privilegiato di Warner Bros. Discovery, guidata da David Zaslav. Paramount era stata la prima a muoversi con decisione, puntando ad acquistare l’intera WBD in un’operazione completamente in contanti valutata intorno ai 27 dollari per azione, sostenuta anche da tre fondi sovrani mediorientali. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

