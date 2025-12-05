Perché la Cina taglia gli investimenti in Europa dove l’industria continua a dipendere dal Dragone

Il prossimo 10 dicembre la Commissione europea annuncerà una serie di proposte mirate a risollevare l’industria europea, impantanata in uno dei momenti più difficili dal secondo dopoguerra. L’attenzione generale è rivolta principalmente alla possibile revisione del divieto di vendere autoveicoli nuovi a combustione interna nel territorio dell’Ue a partire dal 2035. Ma il pacchetto dovrebbe includere anche un’altra misura di rilevanza cruciale: secondo un’anticipazione del Financial Times, Bruxelles inasprirà le sue norme sugli investimenti esteri, imponendo a chi vuole aprire una fabbrica nel vecchio continente di assumere lavoratori europei e, almeno in certi settori, di trasferire qui anche il proprio know-how tecnologico. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Perché la Cina taglia gli investimenti in Europa (dove l’industria continua a dipendere dal Dragone)

Scopri altri approfondimenti

Pazza idea. La Cina tassa i contraccettivi perché servono più bambini (di M. Lupis) Vai su X

Perché i prezzi delle turbine eoliche calano solo in Cina? Le ingenti perdite finanziarie degli ultimi cinque anni hanno costretto gli OEM occidentali ad abbandonare la concorrenza basata sui volumi, dando priorità al recupero dei margini. - facebook.com Vai su Facebook

La Cina fa le scarpe all’Europa sugli investimenti. Ecco come - Succede anche questo al tempo di una Cina forte e tonica solo a un occhio poco attento. Riporta formiche.net

Nuova via della seta: gli investimenti record della Cina nel 2025 riscrivono il commercio globale - Il valore complessivo dei contratti e degli investimenti legati alla Belt and Road ha toccato quota 1. Secondo lettera43.it

Cina, la Banca Mondiale taglia le stime di crescita - La tensione resta alta ad Hong Kong dove il clima si fa sempre piÃ¹ incandescente con le proteste in piazza degli studenti che non accennano a fermarsi e puntano a garantire alla ... Riporta ilmessaggero.it

Cina, -13,2% gli investimenti diretti esteri nei primi 5 mesi - Gli investimenti diretti esteri (Fdi) in Cina hanno segnato negli primi cinque mesi del 2025 un calo annuo del 13,2%, 358,19 miliardi di yuan (50 miliardi di dollari circa), peggiorando il - Secondo quotidiano.net

Tim Cook ha promesso maggiori investimenti di Apple in Cina - Lo ha dichiarato il CEO della Mela, Tim Cook, nell’ambito di un incontro a Pechino con Li Lecheng, il ministro cinese dell’industria e dell’informazione. Come scrive macitynet.it