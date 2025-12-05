Perché la Cina taglia gli investimenti in Europa dove l’industria continua a dipendere dal Dragone

5 dic 2025

Il prossimo 10 dicembre la Commissione europea annuncerà una serie di proposte mirate a risollevare l’industria europea, impantanata in uno dei momenti più difficili dal secondo dopoguerra. L’attenzione generale è rivolta principalmente alla possibile revisione del divieto di vendere autoveicoli nuovi a combustione interna nel territorio dell’Ue a partire dal 2035. Ma il pacchetto dovrebbe includere anche un’altra misura di rilevanza cruciale: secondo un’anticipazione del Financial Times, Bruxelles inasprirà le sue norme sugli investimenti esteri, imponendo a chi vuole aprire una fabbrica nel vecchio continente di assumere lavoratori europei e, almeno in certi settori, di trasferire qui anche il proprio know-how tecnologico. 🔗 Leggi su Tpi.it

