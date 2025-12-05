Perché il Reparto Vendite Esterno è sempre più scelto dagli imprenditori | il caso Giuseppe Tiranno
Nel panorama italiano sta emergendo una tendenza sempre più evidente: la figura del venditore è sempre più rara e, per le aziende che si basano sul modello di vendita con commerciale, trovare figure commerciali è una vera e propria sfida.. Sono lontani gli anni del venditore con la valigietta che gira il Paese a caccia di clienti: Oggi, il mestiere del venditore è totalmente cambiato. A guidare questa evoluzione, un nome che compare sempre più spesso tra gli imprenditori: Giuseppe Tiranno, fondatore di Sistema Vendite. Il punto di partenza è un dato sotto gli occhi di tutti: le aziende generano contatti, i cosidetti “lead”, ma non riescono a valorizzarli. 🔗 Leggi su 361magazine.com
