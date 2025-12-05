Quella che, da pochi minuti, gli organizzatori hanno concluso a causa delle avverse condizioni metereologiche è stata una gara decisamente complicata. La decisione finale al termine della serata è stata quella di cancellare il SuperG di Coppa del Mondo di Beaver Creek dopo la discesa dei primi trentuno atleti. Non deve sembrare esagerato affermare che il regolamento, per certi versi, ha salvato Kriechmayr. Le prime avvisaglie di una serata complicata sono arrivate con la comparsa della nebbia che ha costretto il comitato organizzatore a rinviare l’orario di partenza di trenta minuti rispetto a quanto era stato originariamente previsto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Perché è stato cancellato il superG di Beaver Creek dopo 31 numeri: il regolamento ha salvato Kriechmayr