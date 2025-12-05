Perché Amadeus sta per lasciare Discovery? Il retroscena del ritorno in Rai e a Sanremo 2027 con Fiorello
Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano. E se c’è un amore che in Italia non si dimentica facilmente, è quello tra Amadeus e la Rai. Dopo appena un anno dall’addio clamoroso e il trasferimento su Warner Bros Discovery, il conduttore ravennate sarebbe pronto a tornare sui suoi passi. Non un semplice rientro, ma una vera e propria operazione di rilancio su tre fronti: u n nuovo show musicale, un game show estivo e, udite udite, un possibile ritorno alla conduzione del Festival di Sanremo. Le voci si rincorrono da settimane, ma ora i dettagli diventano sempre più concreti e i progetti sembrano già in fase avanzata. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Approfondisci con queste news
Amadeus potrebbe tornare in Rai, soprattutto dopo gli ultimi ascolti poco soddisfacenti che riguardano persino La Corrida, anche quest'anno sotto aspettativa in termini di ascolti. TvZap.it ha riportato una dichiarazione che parlerebbe proprio del ritorno del con - facebook.com Vai su Facebook
Amadeus verso il ritorno in Rai, cosa potrebbe fare - Stando a quanto fa sapere Affari Italiani, pare che l’addio di Ama a Discovery sia sempre più vicino. Da novella2000.it
Amadeus lascia il Nove?/ Cambia tutto nel futuro del conduttore: cosa sta accadendo - Dopo anni di successi in Rai, il conduttore ha deciso di ... Secondo ilsussidiario.net