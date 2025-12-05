Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano. E se c’è un amore che in Italia non si dimentica facilmente, è quello tra Amadeus e la Rai. Dopo appena un anno dall’addio clamoroso e il trasferimento su Warner Bros Discovery, il conduttore ravennate sarebbe pronto a tornare sui suoi passi. Non un semplice rientro, ma una vera e propria operazione di rilancio su tre fronti: u n nuovo show musicale, un game show estivo e, udite udite, un possibile ritorno alla conduzione del Festival di Sanremo. Le voci si rincorrono da settimane, ma ora i dettagli diventano sempre più concreti e i progetti sembrano già in fase avanzata. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Perché Amadeus sta per lasciare Discovery? Il retroscena del ritorno in Rai (e a Sanremo 2027 con Fiorello)