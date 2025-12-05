successo di critica per la seconda stagione di “Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo” su disney+. La serie fantasy di grande rilievo su piattaforma disney+ sta confermando il suo importante riscontro di pubblico e critica. La seconda stagione di “Percy Jackson e gli dèi dell’Olimpo” ha già ottenuto appraisal estremamente positive, segnando un traguardo significativo in vista del suo ritorno, previsto tra pochi giorni. risultati di critica e ricezione della stagione 2. Al momento, Rotten Tomatoes assegna alla seconda stagione di “Percy Jackson e gli dèi dell’Olimpo” un punteggio perfetto di 100% sulla base di sette recensioni. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Percentuale di approvazione per la seconda stagione di Percy Jackson su Rotten Tomatoes