Per Trump l’Europa sta morendo ma ancora gli serve

Washington, 5 dicembre 2025 – La nuova Strategia per la sicurezza nazionale della seconda amministrazione di Donald Trump, un documento di 33 pagine diffuso dalla Casa Bianca, riscrive le priorità della politica estera americana nel segno di “America first”. Meno attenzione a Medio Oriente e Africa, giudizio durissimo sull’Europa considerata civiltà in declino, centralità dell’emisfero occidentale e dell’Indo-Pacifico come teatri decisivi della competizione con le potenze rivali. Emisfero occidentale e sicurezza dei confini. Per la Casa Bianca, la sicurezza dei confini è “l’elemento primario della sicurezza nazionale”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

L’Amministrazione #Trump avverte che in Europa ci sarà la “cancellazione della civiltà” entro vent’anni. Curioso: il Paese che ha fatto la sua fortuna mescolando culture ora fa propaganda contro ciò che l’ha reso ciò che è. Vai su X

Un nuovo sondaggio in nove paesi dell'UE rivela un messaggio forte: gli europei sono ansiosi, ma stanno anche scegliendo l'Europa. Quasi la metà degli intervistati vede Donald Trump come una minaccia per l'Europa. La maggioranza teme la guerra con la - facebook.com Vai su Facebook

Donald Trump sta morendo? Il livido sulla mano, la patologia, la foto preoccupante e l'annuncio imminente - C'è una foto di Donald Trump, scattata fuori dalla Casa Bianca lunedì 1 settembre, che è diventata il manifesto di chi da giorni continua a ripetere che il presidente degli Stati Uniti potrebbe essere ... Scrive corriereadriatico.it

Donald Trump sta morendo? Il livido sulla mano, la patologia, la foto preoccupante e la risposta del presidente - C'è una foto di Donald Trump, scattata fuori dalla Casa Bianca lunedì 1 settembre, che è diventata il manifesto di chi da giorni continua a ripetere che il presidente degli Stati Uniti potrebbe essere ... Lo riporta leggo.it

«Trump è morto», impazza la tendenza su X: perché tutti lo stanno cercando? Live della Casa Bianca spento e bandiere a mezz'asta: cosa succede - Il dubbio che il presidente degli Stati Uniti possa essere morto sta attanagliando il web per una serie di ... Scrive ilmessaggero.it

«Trump è morto», impazza la tendenza su X: perché tutti lo stanno cercando? Live della Casa Bianca spento e bandiere a mezz'asta: cosa succede - Negli ultimi tempi erano rimbalzate alcune immagini di un Donald Trump non particolarmente in forma: lividi sulle mani, caviglie e polsi molto gonfi e arrossati. Da ilmessaggero.it

Donald Trump sta male? I segnali che hanno scatenato social e media - La notizia ha iniziato a circolare nel weekend e le teorie del complotto non si sono fatte attendere. Si legge su wired.it

«Trump è morto», perché su X è virale? Il trend nato dalle parole di Vance: «Diventare presidente? In caso di tragedia sono pronto» - Il mondo dei social a volte va per conto suo, non tenendo conto di quello che accade fuori dallo schermo scuro di telefoni e pc. Si legge su leggo.it