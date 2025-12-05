Per l' Immacolata artigianato artistico e mercatini natalizi animano il borgo di Terra del Sole

Lunedì 8 dicembre dalle ore 10 alle ore 19 a Terra del Sole le feste si accendono con un appuntamento tutto all'insegna dell'atmosfera natalizia dal titolo "Al bancheti ad nadel". L'evento è organizzato dal Borgo Fiorentino con la collaborazione della Pro Loco di Terra del Sole e con il. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

