AGI - La Treccani ha scelto " fiducia " come parola dell'anno 2025, sottolineando la sua rilevanza etica e sociale in un periodo segnato da incertezze geopolitiche e tensioni sociali. Dopo aver premiato "rispetto" nel 2024, l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana punta ora l'attenzione su un concetto che diventa essenziale per affrontare il futuro con serenità e speranza, rafforzando legami solidi e affidabili tra individui, comunità e istituzioni. Definita dal Dizionario dell'italiano Treccani 100 come "l'atteggiamento di tranquilla sicurezza che nasce da una valutazione positiva di una persona o di un gruppo di persone, verso altri o verso sé stessi", la "fiducia" si manifesta in molteplici dimensioni: personale, sociale e comunitaria. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Per la Treccani è 'fiducia' la parola del 2025