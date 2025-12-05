Per la Treccani è ' fiducia' la parola del 2025

AGI - La Treccani ha scelto " fiducia " come parola dell'anno 2025, sottolineando la sua rilevanza etica e sociale in un periodo segnato da incertezze geopolitiche e tensioni sociali. Dopo aver premiato "rispetto" nel 2024, l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana punta ora l'attenzione su un concetto che diventa essenziale per affrontare il futuro con serenità e speranza, rafforzando legami solidi e affidabili tra individui, comunità e istituzioni. Definita dal Dizionario dell'italiano Treccani 100 come "l'atteggiamento di tranquilla sicurezza che nasce da una valutazione positiva di una persona o di un gruppo di persone, verso altri o verso sé stessi", la "fiducia" si manifesta in molteplici dimensioni: personale, sociale e comunitaria. 🔗 Leggi su Agi.it

per la treccani 232 fiducia la parola del 2025

