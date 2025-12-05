Per la finale di X Factor Achille Lauro ha scelto il total white di Dolce&Gabbana

L’edizione di X Factor ormai prossima alla conclusione verrà ricordata per una lunga serie di motivi. Ovviamente la musica, così come le interpretazioni dei concorrenti che puntata dopo puntata si sono sfidati un brano dopo l’altro. Non sono mancate le discussioni tra i quattro giudici, ma soprattutto i grandi look di Achille Lauro. «Come ho detto più volte, è stata un’edizione davvero ricca di talenti. Ho trovato ragazzi preparati, con idee chiare e voglia di rischiare. È quello che cerco sempre: non la perfezione, ma l’identità. Ho cercato di dare ai miei un metodo, una visione e allo stesso tempo di lasciarli liberi di esprimersi», ci ha raccontato Lauro poche ore prima della finale di X Factor. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Per la finale di X Factor Achille Lauro ha scelto il total white di Dolce&Gabbana

News recenti che potrebbero piacerti

Finale di X Factor a Napoli: fuochi d'artificio per lo show. I brani di Mina, Celentano, Gragnaniello, Lady Gaga Diretta Vai su X

Videolina. . EroCaddeo, la Sardegna sostiene il talento di Sinnai. Stasera la finale a X Factor ️ #videolina #unionesarda #notiziesardegna #erocaddeo #xfactoritalia #xfactor2025 - facebook.com Vai su Facebook

X Factor, giallo Achille Lauro e Giorgia, tornano nel 2026? - Finale, sfida a 4, Laura Pausini ospite e con lei... - X Factor 2025 è pronto a celebrare la finale Lo show Sky Original prodotto da Fremantle eleggerà il vincitore nella puntata che andrà in onda giovedì 4 dicembre 2025 alle 21 in diretta da Piazza del P ... affaritaliani.it scrive

Finale X Factor 2025, Lauro dopo la lite con Gabbani: “Un fraintendimento”, ma l’espressione racconta altro - Durante la finale di X Factor 2025, Achille Lauro torna a parlare dell’animato confronto della settimana scorsa con Francesco Gabbani ... Lo riporta fanpage.it

X Factor 2025, la finale in diretta: l'energia di Laura Pausini e l'emozione dei finalisti - Alla vigilia lo avevano detto che la finale di X Factor 2025 avrebbe riservato delle sorprese, e così è stato. Scrive vanityfair.it

X Factor, i top e flop della finale in diretta: opening elettronico, Achille Lauro si scusa con PierC. Laura Pausini? Tutta grinta - Dopo mesi di selezioni, Bootcamp e sei puntate dei Live Show, si arriva finalmente al momento clou: quattro artisti, ciascuno seguito dal proprio giudice, si sfidano per vincere X Factor ... Si legge su ilmattino.it

Finale di X-Factor 2025, intervista ai giudici e a Giorgia: “Città meravigliosa e pubblico caloroso. Siamo molto amici” - Finale di X Factor 2025, intervista ai giudici e a Giorgia: "Città meravigliosa e pubblico caloroso". Si legge su superguidatv.it

X Factor 2025, le pagelle della finale: prima manche carica di emozione. Quattro identità diverse sul palco - Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi hanno portato un concorrente a testa nella finale di Napoli: eroCaddeo, PierC, ... Scrive msn.com