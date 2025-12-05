per la famiglia nel bosco i giudici prendono tempo i bambini non tornano

Restano in casa famiglia, per il momento, i tre bambini di Catherine e Nathan Trevallion Birmingham, la coppia anglo-australiana che viveva in una casa del bosco di Palmoli, in provincia di Chieti. Il Tribunale dei minori dell'Aquila che aveva allontanato i bimbi dai genitori, si è riservato di decidere sul ricongiungimento. I giudici dovrebbero sciogliere la riserva nei prossimi giorni. Ma gli avvocati della coppia sono fiduciosi. L'udienza di ieri, a dir loro, si sarebbe svolta in un clima di "proficua collaborazione". La famiglia del bosco, che viveva senza elettricità, servizi igienici e senza riscaldamento, avrebbe presentato ai giudici alcune novità rispetto alle condizioni che avevano portato all'allontanamento dei minori: la nuova casa accettata dai genitori in attesa dei lavori di ristrutturazione del casolare, di cui è stato presentato in udienza il progetto, che prevede anche un bagno, e la relazione degli assistenti sociali nella quale si evidenzia il buono stato di salute e la socievolezza dei bambini, oltre al senso materno e l'empatia della madre Catherine. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

