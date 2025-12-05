Per il Regno Unito furono i servizi segreti russi ad avvelenare Sergei e Yulia Skripal

Nel Regno Unito, dopo ben sette anni dal loro inizio, si sono concluse le indagini sull'avvelenamento -tramite novichok – dell'ex spia russa Sergei Skripal e di sua figlia Yulia, avvenuto nel marzo del 2018 a Salisbury, in Inghilterra. I due erano miracolosamente sopravvissuti all'attentato, a differenza di una donna britannica, che viveva in una contea vicina alla loro, morta dopo aver inalato una boccetta di profumo riempita del medesimo agente nervino. C'è Vladimir Putin dietro l'avvelenamento di Sergei Skripal e di sua figlia Yulia. In questi anni la polizia britannica aveva accusato tre uomini russi del tentato omicidio.

