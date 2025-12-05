La nuova strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti mostra un’amministrazione Trump sempre più definita da una visione anti-immigrazione, e determinata a spingere l’ Europa verso la stessa strada. La Casa Bianca ha diffuso un aggiornamento della National Security Strategy, in cui l’amministrazione sostiene che in Europa ci sia «un grave rischio di cancellazione della civiltà » e descrive un continente che, a giudizio di Washington, sarebbe avviato verso un futuro in cui «alcuni membri della Nato saranno Paesi a maggioranza non-europea». L’analisi mette in relazione questo scenario con le politiche migratorie europee, considerate responsabili di una trasformazione culturale invisa alle destre. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Per gli Stati Uniti l’Europa è «a rischio di cancellazione della civiltà»