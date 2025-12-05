Pensionati il 2026 sarà l' anno della grande fuga | ecco le mete più attrattive

Ilgiornale.it | 5 dic 2025

Sono sempre di più i pensionati italiani disposti a lasciare il nostro Paese per andare a vivere altrove, alla ricerca di condizioni economiche migliori. Si tratta ormai di una realtà, fra l'altro in aumento. L'argomento è stato ampiamente discusso, dato che il fenomeno continua a crescere. Sono molte le Nazioni straniere ad aver preso atto di questa situazione, e ad aver letteralmente spalancato le porte ai nostri connazionali. Tutto fa pensare che il prossimo anno si potrebbe addirittura raggiungere un vero e proprio record. Il 2026 potrebbe essere l'anno dei grandi spostamenti. Questo, almeno, quando riferito dall' Annual Global Retirement Index di International Living, che si occupa di analizzare le varie mete in cui conviene spostarsi una volta conclusa la vita lavorativa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

