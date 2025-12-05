Pensionati il 2026 sarà l' anno della grande fuga | ecco le mete più attrattive

Sono sempre di più i pensionati italiani disposti a lasciare il nostro Paese per andare a vivere altrove, alla ricerca di condizioni economiche migliori. Si tratta ormai di una realtà, fra l'altro in aumento. L'argomento è stato ampiamente discusso, dato che il fenomeno continua a crescere. Sono molte le Nazioni straniere ad aver preso atto di questa situazione, e ad aver letteralmente spalancato le porte ai nostri connazionali. Tutto fa pensare che il prossimo anno si potrebbe addirittura raggiungere un vero e proprio record. Il 2026 potrebbe essere l'anno dei grandi spostamenti. Questo, almeno, quando riferito dall' Annual Global Retirement Index di International Living, che si occupa di analizzare le varie mete in cui conviene spostarsi una volta conclusa la vita lavorativa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Pensionati, il 2026 sarà l'anno della grande fuga: ecco le mete più attrattive

News recenti che potrebbero piacerti

Il Sole 24 ORE. . Per 4 milioni di italiani che vivono all’estero sarà possibile continuare ad avere il medico di famiglia o accedere ai servizi sanitari in Italia pagando 2mila euro l’anno: si pensi ad esempio ai tanti pensionati che soggiornano in Paesi come l’Alb - facebook.com Vai su Facebook

A partire da lunedì, 16,3 milioni di pensionati inizieranno a ricevere la tredicesima mensilità, che entro Natale sarà corrisposta anche a 19,7 milioni di lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato. Complessivamente verrà pagata a 36 milioni di italiani. Vai su X

Pensioni di reversibilità, aumenti e tagli nel 2026. Ecco i nuovi importi - Nuovi importi per le pensioni di reversibilità grazie ai nuovi aumenti. Come scrive money.it

Pensioni 2026, aumenti e misure a rischio: tutte le novità in arrivo - Cosa prevede la Manovra: conferme, novità e misure a rischio. Scrive newsmondo.it

Riforma Pensioni in Manovra 2026: emendamenti su Opzione Donna, Quota 103 e aspettative di vita - Emendamenti di maggioranza e opposizione su Opzione Donna, Quota 103 e scatti pensione per le speranze di vita: a che punto siamo e cosa si prevede. Scrive msn.com

Pensioni, da gennaio 2026 possono andarci tutte queste persone. L’elenco dei requisiti - Ecco l'elenco dei requisiti aggiornato alla luce delle ultime novità previste dalla legge di Bilancio. Secondo money.it

Aumento Pensioni Gennaio 2026: quanto si prende? Tabelle e simulazione della rivalutazione - La Legge di Bilancio introduce inoltre un incremento aggiuntivo di 20 euro mensili per chi percepisce una pensione inferiore al trattamento minimo. Da pensionipertutti.it

Rivalutazione pensioni 2026: le addizionali IRPEF mandano in fumo gli aumenti - La perequazione delle pensioni per il 2026 comporta aumenti minimi che non incrementano il potere d’acquisto dei pensionati: l’analisi della Cgil. Scrive msn.com