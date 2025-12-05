Pensionamenti dimissioni spostamenti | ecco come e perché cambia la dirigenza di Apple

Repubblica.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il responsabile del design delle interfacce viene assunto da Meta, mentre altre figure chiave hanno già lasciato l’azienda o stanno per farlo. Cosa succede a Cupertino?. 🔗 Leggi su Repubblica.it

