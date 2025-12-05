Pensiamo solo a qualificarci
Belli i sorteggi dei prossimi Mondiali di calcio. Interessanti i gironi, con i possibili intrecci tra le superpotenze del pallone e gli scongiuri del caso. Ora, però, concentriamoci tutti su un punto: l’Italia deve vincere i playoff e qualificarsi. Testa all’ Irlanda del Nord il 26 marzo (si giocherà in quel di Bergamo) e, subito dopo, alla finale che giocheremo (si spera) con la vincente tra Galles e Bosnia (in campo il 31 marzo). La nostra testa deve essere concentrata solo su queste due date. Non partecipare ai Mondiali per la terza volta consecutiva è un’ipotesi che non deve neanche sfiorarci per l’anticamera del cervello. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
