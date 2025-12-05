Pellegatti al Milan | Tirate fuori sti soldi e andate a prendere un buon centravanti

Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato dopo l'eliminazione del Milan dalla Coppa Italia contro la Lazio. Un appello alla dirigenza. Ecco le sue parole da 'YouTube'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pellegatti al Milan: “Tirate fuori sti soldi e andate a prendere un buon centravanti”

MERCATO BLOCCATO! Pellegatti svela il piano Milan: «Se non ci saranno cessioni, non ci saranno acquisti». Niente Thiago Silva o grandi difensori senza aver prima incassato. Allegri con la rosa contata in attacco. ? #Milan #Calciomercato #Pellegatt - facebook.com Vai su Facebook

MN - Pellegatti: "Non sono sorpreso di vedere il Milan in alto in classifica. Ecco perchè è stato importante battere l'Inter" Vai su X

Pellegatti: “Questa partita ribadisce che al Milan serve una punta centrale” - 0 con un gol di Zaccagni al minuto 80, Carlo Pellegatti ha commentato la sconfitta nel suo canale YouTube dove. Secondo milannews.it

Pellegatti insiste: “Milan-Como scontro diretto. Perchè regalargli il campo neutro?” - Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato di vari argomenti tra i quali la partita di stasera tra Milan e Lazio e poi, in seguito alla convincente vittoria del Como contro il ... Secondo milannews.it

Pellegatti: "Milan, sorpreso che arrivi Ricci. Attacco? C'è Arokodare" - A parlare di Milan a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il giornalista Carlo Pellegatti: "Non vogliono sentir parlare di rivoluzione, ma i cambiamenti a 360 gradi ci sono stati. Segnala m.tuttomercatoweb.com

Pellegatti sul Milan: “Piace Leoni, ma Allegri non può costruire la difesa su di lui” - Il noto giornalista Carlo Pellegatti ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo le strategie di mercato del Milan in vista della prossima stagione. tuttomercatoweb.com scrive

Carlo Pellegatti: "Milan, Allegri lavora con la squadra che c'è. Non viene a rivoluzionare" - Il pensiero di Carlo Pellegatti su Massimiliano Allegri, nel corso della nuova puntata del vodcast Area Fritta: "C'è una cosa che mi fa impazzire. Come scrive m.tuttomercatoweb.com

Carlo Pellegatti: «Berlusconi chiedeva di silenziare la tv per ascoltare le mie radocronache. Gli insulti ad Antonio Conte? Il punto più basso della mia carriera» - E a La Stampa ricorda che «prima di andare alle corse acquistavo il biglietto del metrò e della ... Scrive ilmessaggero.it