peccato non aver vinto uno dei primi due set

Bella la prova in campo della Yuasa Battery che non porta però a casa punti contro Perugia dopo tre set anche di alto livello pallavolistico. Un peccato non aver concretizzato tanto gioco e su questa linea si appoggia anche il commento tecnico di coach Massimiliano Ortenzi nel post gara. "Abbiamo fatto una buona gara in cui Perugia ci ha fatto pagare i pochi passaggi a vuoto e quei dettagli che abbiamo sbagliato. Sapevamo che sarebbe stata una gara così. Abbiamo tenuto un livello di cambio palla alto creandoci anche break e difendendo molto nei primi due set. L’abbiamo approcciata bene ed è un peccato: portare via uno dei questi due set magari avrebbe cambiato la partita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Atalanta, Juric: "Peccato non aver vinto. Ederson e Lookman? Stanno migliorando" - Ivan Juric, allenatore dell’Atalanta, ha commentato così in conferenza stampa il match contro la Lazio nel post gara. Come scrive tuttomercatoweb.com