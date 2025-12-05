Peaky Blinders Netflix svela la data di uscita del film

Lettera43.it | 5 dic 2025

L’attesa sta per finire. Il 20 marzo 2026 sbarcherà su Netflix Peaky Blinders: The Immortal Man, atteso film che proseguirà gli eventi della celebre serie Bbc. Lo ha svelato la stessa piattaforma streaming con post sui propri canali social che accompagna il poster ufficiale del progetto, con Cillian Murphy di nuovo nei panni del gangster di Birmingham Tommy Shelby. Il film passerà prima al cinema per una breve finestra di cui alcuni giorni e in sale selezionate che si aprirà il 6 marzo. LEGGI ANCHE: Peaky Blinders, annunciate due serie sequel ambientate dopo il film Peaky Blinders, cosa sappiamo su trama e cast del film. 🔗 Leggi su Lettera43.it



© Lettera43.it - Peaky Blinders, Netflix svela la data di uscita del film

