Peaky Blinders Netflix svela la data di uscita del film
L’attesa sta per finire. Il 20 marzo 2026 sbarcherà su Netflix Peaky Blinders: The Immortal Man, atteso film che proseguirà gli eventi della celebre serie Bbc. Lo ha svelato la stessa piattaforma streaming con post sui propri canali social che accompagna il poster ufficiale del progetto, con Cillian Murphy di nuovo nei panni del gangster di Birmingham Tommy Shelby. Il film passerà prima al cinema per una breve finestra di cui alcuni giorni e in sale selezionate che si aprirà il 6 marzo. LEGGI ANCHE: Peaky Blinders, annunciate due serie sequel ambientate dopo il film Peaky Blinders, cosa sappiamo su trama e cast del film. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Argomenti simili trattati di recente
By order of the Peaky Blinders… Il nostro esclusivo Menu di Capodanno è servito. Atmosfera anni ’20, show dal vivo e una cena che vi farà iniziare il 2026 con stile. Prenotate il vostro posto nell’élite di Birmingham. La serata include: ? Cenone di Capod - facebook.com Vai su Facebook
Peaky Blinders: svelata la data d’uscita del film conclusivo - La saga dei Peaky Blinders torna finalmente sul grande schermo con un lungometraggio che segna il ritorno di Cillian Murphy nel ruolo iconico di Tommy Shelby. lascimmiapensa.com scrive
Tommy Shelby è tornato! Ecco il primo sguardo al nuovo film di Peaky Blinders [FOTO] - Cillian Murphy torna in un nuovo capitolo cinematografico di Peaky Blinders: ecco il primo sguardo a The Immortal Man, in arrivo nel 2026. Da bestmovie.it
Peaky Blinders: The Immortal Man, ecco Tommy Shelby nella prima promo art - Netflix ha svelato il teaser di Peaky Blinders: The Immortal Man, ... Come scrive cinefilos.it
Peaky Blinders: The Immortal Man, la data di uscita del nuovo film dei Peaky Blinders - Netflix annuncia la data di uscita del film che continuerà la pluripremiata saga della famiglia Shelby: Peaky Blinders: The Immortal Man sarà disponibile ... ciakmagazine.it scrive
Peaky Blinders: The Immortal Man, con il primo poster, Netflix annuncia la data di uscita del film con Cillian Murphy - Netflix annuncia ufficialmente la data di uscita del film che continuerà la pluripremiata saga della famiglia Shelby: Peaky Blinders: The Immortal Man sarà disponibile solo su Netflix dal 20 marzo 202 ... comingsoon.it scrive
Peaky Blinders, Netflix annuncia la data d'uscita del film! Il poster con Cillian Murphy - Finalmente, la piattaforma di streaming on demand ha svelato la data d'uscita dell'attesissimo film di Peaky Blinders. cinema.everyeye.it scrive