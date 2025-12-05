Peaky Blinders il film arriverà a marzo su Netflix e in sala

Netflix ha svelato il teaser di “The Immortal Man”, il prossimo film di Peaky Blinders, che concluderà la fortunata serie. Il film uscirà in sale selezionate il 6 marzo 2026 e su Netflix il 20 marzo. Sebbene la trama del film sia ancora segreta, si parla di un “ epico seguito della pluripremiata saga gangster, ambientata nelle strade senza legge di Birmingham nel 1900 “. Il sequel vedrà Cillian Murphy tornare a interpretare Tommy Shelby nell’universo di “Peaky Blinders”. Sophie Rundle riprenderà il ruolo della sorella di Tommy, Ada Thorne, mentre Stephen Graham e Ned Dennehy torneranno rispettivamente nei panni degli alleati della famiglia Shelby, Hayden Stagg e Charlie Strong. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

