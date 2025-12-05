Peaky Blinders il film arriverà a marzo su Netflix e in sala

Metropolitanmagazine.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Netflix ha svelato il teaser di “The Immortal Man”, il prossimo film di Peaky Blinders, che concluderà la fortunata serie. Il film uscirà in sale selezionate il 6 marzo 2026 e su Netflix il 20 marzo. Sebbene la trama del film sia ancora segreta, si parla di un “ epico seguito della pluripremiata saga gangster, ambientata nelle strade senza legge di Birmingham nel 1900 “. Il sequel vedrà Cillian Murphy tornare a interpretare Tommy Shelby nell’universo di “Peaky Blinders”. Sophie Rundle riprenderà il ruolo della sorella di Tommy, Ada Thorne, mentre Stephen Graham e Ned Dennehy torneranno rispettivamente nei panni degli alleati della famiglia Shelby, Hayden Stagg e Charlie Strong. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

peaky blinders il film arriver224 a marzo su netflix e in sala

© Metropolitanmagazine.it - Peaky Blinders, il film arriverà a marzo su Netflix e in sala

News recenti che potrebbero piacerti

peaky blinders film arriver224Tommy Shelby è tornato! Ecco il primo sguardo al nuovo film di Peaky Blinders [FOTO] - Cillian Murphy torna in un nuovo capitolo cinematografico di Peaky Blinders: ecco il primo sguardo a The Immortal Man, in arrivo nel 2026. bestmovie.it scrive

peaky blinders film arriver224Peaky Blinders: The Immortal Man, ecco Tommy Shelby nella prima promo art - Netflix ha svelato il teaser di Peaky Blinders: The Immortal Man, ... Lo riporta cinefilos.it

peaky blinders film arriver224Peaky Blinders: svelata la data d’uscita del film conclusivo - La saga dei Peaky Blinders torna finalmente sul grande schermo con un lungometraggio che segna il ritorno di Cillian Murphy nel ruolo iconico di Tommy Shelby. Come scrive lascimmiapensa.com

peaky blinders film arriver224Peaky Blinders: The Immortal Man, la data di uscita del nuovo film dei Peaky Blinders - Netflix annuncia la data di uscita del film che continuerà la pluripremiata saga della famiglia Shelby: Peaky Blinders: The Immortal Man sarà disponibile ... Lo riporta ciakmagazine.it

peaky blinders film arriver224Peaky Blinders: The Immortal Man, con il primo poster, Netflix annuncia la data di uscita del film con Cillian Murphy - Netflix annuncia ufficialmente la data di uscita del film che continuerà la pluripremiata saga della famiglia Shelby: Peaky Blinders: The Immortal Man sarà disponibile solo su Netflix dal 20 marzo 202 ... Riporta comingsoon.it

Peaky Blinders, Netflix svela la data di uscita del film - Netflix ha svelato l'attesa data di uscita di Peaky Blinders: The Immortal Man, film sequel della serie con Cillian Murphy. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Peaky Blinders Film Arriver224