Netflix ha svelato poster e data d’uscita di Peaky Blinders: The Immortal Man, il film che prosegue le avventure del celebre criminale Tommy Shelby. La pellicola, le cui riprese sono terminate nel dicembre dello scorso anno, sarà rilasciata da Netflix in Italia dal 20 marzo 2026, mentre negli USA il colosso dello streaming distribuirà il film dal 6 marzo anche in alcune sale selezionate. Con la data d’uscita, Netflix ha svelato anche il primo iconico poster. Guardate il poster di Peaky Blinders: The Immortal Man Il leggendario gangster Tommy Shelby torna in Peaky Blinders: The Immortal Man. Dal 20 marzo 2026, solo su Netflix. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Peaky Blinders: Data e poster dal film The Immortal Man

