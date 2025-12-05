Peaky Blinders | Cillian Murphy è di nuovo Tommy Shelby nel poster che annuncia la data di uscita

Netflix ha annunciato quando arriverà, in sala e in streaming, l'atteso film che continuerà la storia della serie creata da Steven Knight. Netflix ha svelato il poster ufficiale dell'atteso film Peaky Blinders: The Immortal Man, annunciando così anche la data di uscita nelle sale e in streaming. L'appuntamento per i fan della serie creata da Steven Knight e con protagonista il premio Oscar Cillian Murphy è quindi stato fissato al 6 marzo nei cinema statunitensi e il 20 marzo a livello globale sulla piattaforma. Cosa racconterà il film di Peaky Blinders Il primo poster ritrae Tommy Shelby a cavallo e il personaggio interpretato da Murphy viene mostrato con una ferita sanguinante al volto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

