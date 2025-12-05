Pd in cerca di rinascita Bomprezzi scricchiola Primi nomi alternativi E Terrani guida la rosa

La conferma di Chantal Bomprezzi alla guida del Pd Marche, dopo la direzione del 28 novembre, non ha certo placato i malumori all’interno del partito, soprattutto di quella parte del Pd che avrebbe preferito affidare "la ripartenza" ad una figura nuova, non compromessa dalla sconfitta elettorale delle regionali. Di fronte alla volontà della segretaria in carica di non dimettersi – "non si può abbandonare la nave ora che serve la massima responsabilità. Non ci possiamo permettere nuove tensioni o contifici" – qualcuno sembra aver deciso di cambiare strategia: evitare lo scontro diretto e individuare possibili candidati alternativi a cui affidare la rinascita del Pd. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pd in cerca di rinascita. Bomprezzi scricchiola. Primi nomi alternativi. E Terrani guida la rosa

Altri contenuti sullo stesso argomento

Il Milan cerca un centravanti fisico per Allegri, nonostante la rinascita di Leao. Si punta su Pellegrino del Parma, autore di 7 gol in stagione. #Milan #Pellegrino #Calciomercato #SerieA #milannews24 - facebook.com Vai su Facebook

Pd in cerca di rinascita. Bomprezzi scricchiola. Primi nomi alternativi. E Terrani guida la rosa - Pesa tra i dem la riconferma della segretaria dopo la batosta delle Regionali. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Regionali, il Pd è spaccato: sabato un altro direttivo e niente dimissioni della segretaria Bomprezzi - Ieri pomeriggio a Chiaravalle è iniziata l'analisi del ko alle elezioni di fine settembre. Lo riporta corriereadriatico.it

Pd, la leader Bomprezzi entra nel mirino: «Il segretario di Fano ha rimesso il mandato, altri fanno finta di niente» - L’appello lanciato ieri sulle nostre pagine dall’ex governatore in quota Pd Ceriscioli non è caduto nel vuoto. Da corriereadriatico.it

Bomprezzi (Pd), più voti per il Sì che a Acquaroli nel 2020 - "Purtroppo l'esito del referendum non è stato quello che speravamo e non si è raggiunto il quorum. ansa.it scrive

Pd: Bomprezzi resiste. Lei non si dimette. E la fronda è più debole - Annuncia di non volersi dimettere la segretaria del Pd regionale Chantal Bomprezzi, ma la direzione del partito convocata ieri a Chiaravalle si conclude con un nulla di fatto: alle 18. Scrive ilrestodelcarlino.it

Bomprezzi (Pd), 'commissioni garanzia del partito sono autonome' - "Il Pd sta discutendo in queste settimane nelle assemblee provinciali e presto convocheremo la direzione regionale. Riporta ansa.it