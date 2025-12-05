PC Gaming Show | Most Wanted 2025 tutti gli annunci dell’evento del 4 Dicembre
L’ edizione 2025 del PC Gaming Show: Most Wanted si è conclusa lasciando un’ondata di annunci e reveal che hanno dominato la scena PC del 4 dicembre. L’evento ha contato oltre 15 world premiere, trailer esclusivi e aggiornamenti su progetti molto attesi, offrendo un quadro chiaro su ciò che segnerà il gaming su computer nei prossimi anni. Tra cataloghi aggiornati, titoli immediatamente disponibili e nuovi universi narrativi, lo show ha mantenuto un ritmo serrato, con una selezione curata di contenuti che abbraccia tutti i generi. Fulcro dell’evento è stata la presentazione dei 25 giochi più attesi per il 2026 secondo The Council, culminata nell’incoronazione di Slay the Spire 2 come titolo più desiderato dai giocatori. 🔗 Leggi su Game-experience.it
Contenuti che potrebbero interessarti
[#ascoli] Il game show di Canale 5 sotto il segno delle Cento Torri, con due volti ascolani a caratterizzare la puntata andata in onda nella serata di mercoledì 3 dicembre Ecco com’è andata - facebook.com Vai su Facebook
PC Gaming Show: Most Wanted 2025, tutti gli annunci dell’evento del 4 dicembre - L’edizione 2025 del PC Gaming Show: Most Wanted si è conclusa lasciando un’ondata di ... Scrive msn.com
Crimson Desert si mostra al PC Gaming Show e conferma la data di uscita - Crimson Desert è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer che ci ricorda qual è la data di uscita: mancano pochi mesi per poter mettere le mani sul videogioco. Lo riporta multiplayer.it
The House of Hikmah annunciato con un trailer al PC Gaming Show, è un puzzle adventure ricco di atmosfera - Lunacy Studios debutta con The House of Hikmah, puzzle adventure narrativo e poetico in arrivo nel 2026. Come scrive multiplayer.it
Cairn, The Game Bakers annuncia la data di uscita al PC Gaming Show Most Wanted 2025 - Lo sviluppatore indipendente The Game Bakers ha annunciato oggi, nell’ambito del PC Gaming Show ... Da msn.com
Everything Revealed During The PC Gaming Show: Most Wanted 2025 - hour session of video game commercials as the PC Gaming Show: Most Wanted 2025 happened today ... Segnala bleedingcool.com
Watch the 'PC Gaming Show: Most Wanted' for updates on High on Life 2, Remnant Protocol, plus more cool sci-fi & space games - fi gaming fans; our colleagues over at PC Gamer are hosting the 'PC Gaming Show: Most Wanted' ... Scrive space.com