PC Gaming Show | Most Wanted 2025 tutti gli annunci dell’evento del 4 Dicembre

L’ edizione 2025 del PC Gaming Show: Most Wanted si è conclusa lasciando un’ondata di annunci e reveal che hanno dominato la scena PC del 4 dicembre. L’evento ha contato oltre 15 world premiere, trailer esclusivi e aggiornamenti su progetti molto attesi, offrendo un quadro chiaro su ciò che segnerà il gaming su computer nei prossimi anni. Tra cataloghi aggiornati, titoli immediatamente disponibili e nuovi universi narrativi, lo show ha mantenuto un ritmo serrato, con una selezione curata di contenuti che abbraccia tutti i generi. Fulcro dell’evento è stata la presentazione dei 25 giochi più attesi per il 2026 secondo The Council, culminata nell’incoronazione di Slay the Spire 2 come titolo più desiderato dai giocatori. 🔗 Leggi su Game-experience.it

