PayCare sciopero con presidio | Vediamo con dispiacere che nessuno si ricorda di noi

Caso PayCare. Sciopero di otto ore proclamato per giovedì 11 dicembre con presidio, dalle 10 alle 13, in piazza Salimbeni. È la risposta delle organizzazioni sindacali Fim Cisl e Fiom Cgil dopo la decisione dell’azienda del settore dei call center di mettere in liquidazione la società e di lasciare il polo produttivo a San Martino di Monteriggioni, così come gli altri dislocati in altre zone. Obiettivo, si legge nella nota congiunta delle due sigle, "dire no a un modello di impresa che incarna un capitalismo che sta erodendo il lavoro, i diritti e la dignità dei lavoratori". Una situazione particolarmente grave in un territorio come il Senese, già colpito da una crisi occupazionale profonda, devastante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

