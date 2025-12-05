PayCare sciopero con presidio | Vediamo con dispiacere che nessuno si ricorda di noi
Caso PayCare. Sciopero di otto ore proclamato per giovedì 11 dicembre con presidio, dalle 10 alle 13, in piazza Salimbeni. È la risposta delle organizzazioni sindacali Fim Cisl e Fiom Cgil dopo la decisione dell’azienda del settore dei call center di mettere in liquidazione la società e di lasciare il polo produttivo a San Martino di Monteriggioni, così come gli altri dislocati in altre zone. Obiettivo, si legge nella nota congiunta delle due sigle, "dire no a un modello di impresa che incarna un capitalismo che sta erodendo il lavoro, i diritti e la dignità dei lavoratori". Una situazione particolarmente grave in un territorio come il Senese, già colpito da una crisi occupazionale profonda, devastante. 🔗 Leggi su Lanazione.it
TGR Rai Toscana. . Andiamo nel Senese, a Monteriggioni, per la crisi della Paycare. La proprietà ha deciso di mettere in liquidazione la società, 33 dipendenti resteranno senza lavoro, i sindacati annunciano per la prossima settimana sciopero e presidio M - facebook.com Vai su Facebook
PayCare, sciopero con presidio: "Vediamo con dispiacere che nessuno si ricorda di noi" - L’amaro sfogo di Gianluca Bellini che raccontare il suo percorso dentro l’azienda. Riporta msn.com
VERTENZA PAYCARE:Giovedì 11 dicembre proclamate 8 ore di sciopero con presidio in Piazza Salimbeni a Siena - Le organizzazioni sindacali FIM CISL e FIOM CGIL proclamano 8 ore di sciopero per il giorno 11 dicembre, con presidio in Piazza Salimbeni a Siena dalle ore 10 alle ore 13, per dire NO ad un modello di ... antennaradioesse.it scrive