Pauroso incidente sulla Bergamo-Lecco | Tir si ribalta nella scarpata | grave il conducente

Ilgiorno.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grave incidente stradale sulla Bergamo-Lecco. All'altezza di Cisano Bergamasco, un tir è uscito di strada finendo nella scarpata a lato della carreggiata, ribaltandosi più volte. Gravi le condizioni del conducente, un uomo di 51 anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

