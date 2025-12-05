Pauroso incidente sulla Bergamo-Lecco | Tir si ribalta nella scarpata | grave il conducente
Grave incidente stradale sulla Bergamo-Lecco. All'altezza di Cisano Bergamasco, un tir è uscito di strada finendo nella scarpata a lato della carreggiata, ribaltandosi più volte. Gravi le condizioni del conducente, un uomo di 51 anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Pauroso incidente questa mattina in via Solteri a Trento. Ferito il conducente, un uomo di 49 anni, soccorso sul posto e poi portato in ospedale - facebook.com Vai su Facebook
Tir si ribalta nella scarpata: pauroso incidente sulla Bergamo-Lecco, grave il conducente - E’ accaduto all’altezza di Cisano Bergamasco, l’uomo è stato portato in ospedale con l’elisoccorso. msn.com scrive
Tir si ribalta più volte in una scarpata sulla Bergamo-Lecco: grave l’autista - Foto e video - Il mezzo pesante finisce nella scarpata dopo una serie di ribaltamenti: soccorsi in codice rosso, traffico in tilt con lunghe code in entrambe le direzioni. ecodibergamo.it scrive
Cisano, camion finisce fuori strada sulla Lecco-Bergamo - Lecco nel comune di Cisano Bergamasco, in via Colombera di Sopra, nella mattinata di venerdì 5 dicembre. Scrive bergamonews.it
