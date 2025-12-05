Paura in viale Ofanto | albero precipita su un' auto in corsa

Attimi di paura intorno alle 17 di oggi, venerdì 5 dicembre, in viale Ofanto all'incrocio con via Federico Confalonieri. Un albero è precipitato da un'aiuola ed è finito su una Mazda guidata da una donna. Per fortuna, al netto dei danni provocati dalla caduta dell'arbusto, la conducente non ha. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

