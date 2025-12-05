Patto Gran Bretagna-Norvegia Caccia a Ottobre rosso nell’Atlantico

Il capo del governo della Norvegia Jonas Støre ha incontrato ieri in una base della Raf il premier della Gran Bretagna Keir Starmer, per firmare l’accordo con cui Londra e . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Patto Gran Bretagna-Norvegia, “Caccia a Ottobre rosso” nell’Atlantico

