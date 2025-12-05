Il know how aziendale è un patrimonio strategico che le imprese devono proteggere, soprattutto dal rischio che i lavoratori lo trasferiscano ai concorrenti. Per tutelarsi dal possibile uso improprio e svantaggioso di informazioni riservate, l’azienda può ricorrere al patto di non concorrenza, ossia un accordo individuale tra il datore e il dipendente che — in cambio di un compenso — impegna quest’ultimo a non svolgere attività lavorativa o professionale in concorrenza con l’azienda. Proprio su questo delicato argomento è da poco intervenuta la Corte d’appello di Roma con la sentenza n. 3372, la quale rimarca un fondamentale principio: se il patto è troppo ampio o restrittivo, non ha effetto tra le parti e va sempre annullato con provvedimento del giudice. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Patto di non concorrenza, quando il divieto al dipendente è illegale