Patto di non concorrenza quando il divieto al dipendente è illegale
Il know how aziendale è un patrimonio strategico che le imprese devono proteggere, soprattutto dal rischio che i lavoratori lo trasferiscano ai concorrenti. Per tutelarsi dal possibile uso improprio e svantaggioso di informazioni riservate, l’azienda può ricorrere al patto di non concorrenza, ossia un accordo individuale tra il datore e il dipendente che — in cambio di un compenso — impegna quest’ultimo a non svolgere attività lavorativa o professionale in concorrenza con l’azienda. Proprio su questo delicato argomento è da poco intervenuta la Corte d’appello di Roma con la sentenza n. 3372, la quale rimarca un fondamentale principio: se il patto è troppo ampio o restrittivo, non ha effetto tra le parti e va sempre annullato con provvedimento del giudice. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
