Patto Comune-Assolombarda | Una spinta all’economia locale

Sviluppo e semplificazione, Comune e Assolombarda firmano l’intesa a Carugate: "Una spinta all’economia del territorio". Al centro del patto, infrastrutture, fisco, urbanistica e formazione. Scopo, "sostegno alle attività, attrattività del territorio e miglioramento del contesto, elemento chiave per occupazione e bilanci". Per gli industriali "una collaborazione cruciale che favorisce la crescita, migliorando la competitività". Fra aziende e istituzioni si apre così un canale di comunicazione privilegiato. Ci saranno occasioni di conoscenza e confronto con le società, "essenziali per far emergere le loro esigenze e individuare criticità, opportunità e interventi prioritari a sostegno dell’espansione". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

