Patto Comune-Assolombarda | Una spinta all’economia locale
Sviluppo e semplificazione, Comune e Assolombarda firmano l’intesa a Carugate: "Una spinta all’economia del territorio". Al centro del patto, infrastrutture, fisco, urbanistica e formazione. Scopo, "sostegno alle attività, attrattività del territorio e miglioramento del contesto, elemento chiave per occupazione e bilanci". Per gli industriali "una collaborazione cruciale che favorisce la crescita, migliorando la competitività". Fra aziende e istituzioni si apre così un canale di comunicazione privilegiato. Ci saranno occasioni di conoscenza e confronto con le società, "essenziali per far emergere le loro esigenze e individuare criticità, opportunità e interventi prioritari a sostegno dell’espansione". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altre letture consigliate
Castellammare, patto Comune e Chiesa: "Aiuti a chi è povero e in difficoltà" - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, patto tra Comune e Hitachi Rail per la Linea 6 della Metropolitana ilsole24ore.com/art/napoli-pat… Vai su X
Patto Comune-Assolombarda: "Una spinta all’economia locale" - Carugate: al centro sostegno alle attività, infrastrutture, fisco: "Collaborazione cruciale per favorire la crescita" ... Da ilgiorno.it
Dalla prevenzione una spinta per il Paese - Puntare sulla prevenzione, come leva strategica per ridurre i costi del sistema sanitario e rilanciare allo stesso tempo la produttività e la compeetitività del Paese. Come scrive ilsole24ore.com
Biffi (Assolombarda): «Un tavolo istituzionale sullo stallo urbanistico, Milano deve ripartire» - L'intervento del presidente di Assolombarda, Biffi: «Stiamo lavorando per realizzare un momento di confronto con le istituzioni, le autorità giudiziarie, le università, le imprese e la società civile» ... Come scrive msn.com
Patto tra Comune e imprese per lo sviluppo - La "più complessa seduta di Bilancio" da quando si è insediata la sua amministrazione, le difficoltà nell’affrontare le contingenze quotidiane... ilrestodelcarlino.it scrive
Perugia, patto Comune e Confcommercio per una nuova visione di città - Raccogliere dati e informazioni per definire un processo di rivitalizzazione del commercio e dare allo stesso tempo una spinta alla qualità della vita, sia in termini di vivibilità che di ... Riporta ilmessaggero.it