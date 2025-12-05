Pattinaggio sincronizzato | Laura Longoni e Giulia Russo | come siamo diventate campionesse
In questo FOCUS incontriamo Laura Longoni e Giulia Russo, due eccellenze del pattinaggio sincronizzato italiano. Con il Monza Precision Team Senior, hanno conquistato il Campionato Mondiale 2025, trasmettendo un messaggio di unità, forza e armonia con la coreografia “Secret Chord” sulle note di Alleluia. Scopriremo la loro carriera, dai primi passi nell’Astro Roller Skating fino ai successi internazionali in Spagna, Cina e oltre, passando per le sfide quotidiane, il ruolo di capitano e la vita di squadra. Cosa imparerai in questa intervista: L’inizio della loro carriera e la passione per il pattinaggio Le sfide del passaggio da junior a senior I segreti della sincronizzazione perfetta Il percorso verso la medaglia mondiale 2025 Il ruolo degli allenatori e la vita di squadra Emozioni, determinazione e vittoria raccontate da chi le ha vissute dall’interno. 🔗 Leggi su Oasport.it
