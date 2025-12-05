Pattinaggio sincronizzato gioia per Giulia Mandalà | splendido bronzo ai Campionati mondiali in Cina
Giulia Mandalà, 19enne atleta dell’Asd Victoria Skating 2, ha raggiunto un traguardo straordinario. Con il gruppo Precision Skate Bologna, ha conquistato la medaglia di bronzo al suo primo campionato del mondo, svoltosi in Cina lo scorso 30 ottobre. Un risultato prestigioso che si aggiunge ai tre. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
