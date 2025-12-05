Pattinaggio sincronizzato gioia per Giulia Mandalà | splendido bronzo ai Campionati mondiali in Cina

Cesenatoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giulia Mandalà, 19enne atleta dell’Asd Victoria Skating 2, ha raggiunto un traguardo straordinario. Con il gruppo Precision Skate Bologna, ha conquistato la medaglia di bronzo al suo primo campionato del mondo, svoltosi in Cina lo scorso 30 ottobre. Un risultato prestigioso che si aggiunge ai tre. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

pattinaggio sincronizzato gioia giuliaCesena, Giulia Mandalà ricevuta in Comune dopo il terzo posto ai Mondiali di pattinaggio sincronizzato - Giulia Mandalà, 19enne atleta dell’ASD Victoria Skating 2, ha raggiunto un traguardo straordinario. Segnala corriereromagna.it

Giulia Mandalà qualificata ai Mondiali di pattinaggio sincronizzato - Giulia Mandalà, 19enne dell'Asd Victoria Skating 2, si qualifica ai Mondiali di pattinaggio sincronizzato in Cina. ilrestodelcarlino.it scrive

Pattinaggio: il Monza Precision Team è campione del Mondo - Un magico triplete per il Monza Precision Team senior, la squadra di pattinaggio sincronizzato di Astro Roller Skating Monza. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pattinaggio Sincronizzato Gioia Giulia