Pattinaggio di figura | Guignard-Fabbri trionfano alla Golden Spin noni Tali-Lafornara

Charléne Guignard-Marco Fabbri hanno vinto con ampio margine la Golden Spin 2025 di Zagabria, competizione internazionale di pattinaggio di figura in scena questo fine settimana sul ghiaccio della capitale croata. Il binomio azzurro, già avanti dopo la rthythm dance, ha confermato la leadership anche nel segmento più lungo, sfoggiando una prestazione in termini di punti in linea con quella di Osaka. Nello specifico gli allievi di Barbara Fusar Poli hanno confezionato una free dance da 121.12 (66.22, 54.90), contrassegnata dall’assegnazione di livello 4 nei twizzles, nei tre sollevamenti (rotazionale, curve, stazionario) e nella trottola, oltre che di livello 2-3 nella serie di passi su un piede e nella circular step. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pattinaggio di figura: Guignard-Fabbri trionfano alla Golden Spin, noni Tali-Lafornara

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

SENZA PAROLE Ti qualifichi alla Finale del Grand Prix di pattinaggio di figura per il quarto anno di fila. ? Infrangi ogni primato italiano tra le coppie di artistico chiudendo la competizione con 223.28 punti. Ti guadagni una standing ovation in Giappone p Vai su X

SENZA PAROLE Ti qualifichi alla Finale del Grand Prix di pattinaggio di figura per il quarto anno di fila. ? Infrangi ogni primato italiano tra le coppie di artistico chiudendo la competizione con 223.28 punti. Ti guadagni una standing ovation in Giappone p - facebook.com Vai su Facebook

Pattinaggio di figura: Guignard-Fabbri trionfano alla Golden Spin, noni Tali-Lafornara - Marco Fabbri hanno vinto con ampio margine la Golden Spin 2025 di Zagabria, competizione internazionale di pattinaggio di figura in ... Scrive oasport.it

Pattinaggio di figura: Guignard-Fabbri salgono di colpi nella rhythm dance alla Golden Spin - I danzatori azzurri si sono imposti in occasione della rhythm dance valida per la Golden Spin 2025 di ... Segnala oasport.it

Europei pattinaggio di figura, oro per Guignard/Fabbri: è il terzo consecutivo - Charléne Guignard e Marco Fabbri si confermano campioni europei per il terzo anno consecutivo nella danza sul ghiaccio: alla Tondiraba Ice Hall di Tallinn, in Estonia, gli azzurri hanno dominato sia ... Lo riporta sport.sky.it

Guignard e Fabbri d’oro nella danza agli Europei pattinaggio di figura: Italia domina il medagliere - Charléne Guignard e Marco Fabbri si sono aggiudicati la medaglia d'oro nella danza agli Europei pattinaggio di figura di Espoo. Riporta fanpage.it

Mondiali pattinaggio figura, Guignard-Fabbri chiudono quarti - Gli americani Madison Chock ed Evan Bates hanno vinto il loro terzo titolo mondiale consecutivo di danza su ghiaccio, ai Mondiali di pattinaggio di figura a Boston. Scrive ansa.it

Pattinaggio ghiaccio: colpo Guignard-Fabbri, prima vittoria nel Grand Prix - Marco Fabbri, nella danza del Grand Prix de France di Angers, terzo appuntamento stagionale del circuito – la Coppa del Mondo ... gazzetta.it scrive