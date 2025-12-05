Pattinaggio artistico | Shimada resta imbattuta e trionfa alle Finali Junior Grand Prix

Altro giro, altro record per Mao Shimada. Il fenomeno giapponese ha vinto per il quarto anno consecutivo le Finali del circuito ISU Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico, incantando il pubblico dell’IG Arena di Nagoya, teatro dell’ultimo atto della competizione itinerante. Prosegue così il cammino imbattuto della nipponica, rimasta “incastrata” nella categoria a causa del recente cambio regolamentare fortemente voluto dall’ISU che, ricordiamo, dopo il caso Valieva ha innalzato l’età d’ingresso per i Giochi Olimpici e per le gare Senior. Quasi perfetta la prova della giovane atleta allenata da Mie Hamada, sporcata soltanto da una brutta caduta nell’elemento più difficile del layout, ovvero il quadruplo toeloop, eseguito con caduta ed atterrato con mezzo giro mancante. 🔗 Leggi su Oasport.it

