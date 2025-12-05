La giapponese Mone Chiba ha firmato la miglior prestazione nello short program che ha animato la seconda giornata delle Finali del Grand Prix di pattinaggio artistico. Il bronzo iridato, che nel corso di questa stagione ha dettato legge a Skate Canada e al Finlandia Trophy, ha offerto una prestazione decisamente rimarchevole sulle note di Last Dance e ha ritoccato di ben quattro punti il personale di 73.44 siglato agli ultimi Mondiali. La 20enne nativa di Sendai ha brillato sul ghiaccio di Nagoya (Giappone), venendo premiata con l’eccellente riscontro di 77.27 (41.35 per la parte tecnica e 35.92 per i components). 🔗 Leggi su Oasport.it

Pattinaggio artistico, Mone Chiba mette la testa davanti alle Finali del Grand Prix. Gruppone all'inseguimento