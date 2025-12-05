Pattinaggio artistico Conti Macii su livelli stellari! Secondi alla finale del Grand Prix con un grande punteggio

Semplicemente strabilianti. Sara Conti-Niccolò Macii hanno conquistato una fantastica seconda posizione alle Finali del circuito ISU Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico, meravigliando la IG Arena di Nagoya con un’altra prova rasente la perfezione. Gara mastodontica quella degli azzurri che, dopo essersi superati nello short, hanno polverizzato nuovamente i loro primati personali, sfondando la soglia di 220 punti nel totale, ennesimo nuovo record italiano. Non è un posto d’onore come gli altri: è un risultato che proietta gli atleti di Barbara Luoni in una dimensione per pochissimi eletti, come dimostra una vittoria lontana soltanto due punti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pattinaggio artistico, Conti/Macii su livelli stellari! Secondi alla finale del Grand Prix con un grande punteggio

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Tutto pronto per il Campionato nazionale di pattinaggio artistico a rotelle che da domani, 4 dicembre, fino al giorno otto dicembre, Festa dell'Immacolata, si disputa a Veroli, comune della provincia di Frosinone. L'iniziativa promossa dal Centro Nazionale Sport - facebook.com Vai su Facebook

Pattinaggio artistico, Sara Conti e Niccolò Macii argento a Nagoya - Cortina, per la coppia azzurra che in Giappone conquista l'argento nella finale di coppie d’artistico del Grand Prix in scena a ... sport.sky.it scrive

Pattinaggio artistico, Conti/Macii su livelli stellari! Secondi alla finale del Grand Prix con un grande punteggio - Niccolò Macii hanno conquistato una fantastica seconda posizione alle Finali del circuito ISU Grand Prix 2025- Come scrive oasport.it

Pattinaggio artistico: Conti-Macii sfiorano il primato nello short alle Finali Grand Prix! Record personale - Nel momento più tensivo, si alza il livello. Secondo oasport.it

Sara Conti e Niccolò Macii frantumano il record italiano del programma corto - Prestazione da incorniciare per la bergamasca Sara Conti e il milanese Niccolò Macii nella prima giornata delle finali del Grand Prix, in Giappone. Lo riporta ecodibergamo.it

Grand Prix Final di Nagoya: Conti/Macii e Grassl brillano nei programmi corti - Conti/Macii stabiliscono il nuovo record italiano e Grassl chiude quarto con 94. Da sportface.it

Conti-Macii, assalto al Grand Prix: in Giappone antipasto delle Olimpiadi - Giovedì 4 e venerdì 5 dicembre a Nagoya la bergamasca Sara e Niccolò saranno in gara nella finalissima con le migliori coppie del mondo, in un prequel dei Giochi. Scrive ecodibergamo.it