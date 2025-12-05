Patrizia Rossetti è finita con Marco Antonio Bellini | La differenza d’età lo ha spaventato

(Adnkronos) – Sarebbe giunta al capolinea la liason tra Patrizia Rossetti e l'attore Marco Antonio Bellini, venti anni più giovane di lei. A un mese di distanza dal bacio immortalato da 'Novella 2000' che aveva annunciato il presunto fidanzamento, la conduttrice ospite di Monica Setta, ha fatto chiarezza sulla vicenda: "Forse si è spaventato per . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

