Path of Exile 2 | The Last of the Druids l’aggiornamento aggiunge un Druido potentissimo e tante novità

Trasformatevi in un temibile lupo, un orso devastante o una viverna sputafuoco in Path of Exile 2: The Last of the Druids, disponibile dal 12 dicembre. Giocate gratuitamente dal 12 al 15 dicembre su PC, Steam, PlayStation, Xbox, ed Epic Games Store e provate il variegato kit di incantesimi del Druido, una nuova meccanica di creazione dei dungeon e un nuovo potente Pinnacle endgame boss. Trasformatevi in orso, lupo o viverna come druido e ascendete a Oracle o Shaman.. Costruite un tempio nella nuova Path of Exile 2: Fate of the Vaal League e sfidate sia il Royal Architect che il nuovo Pinnacle Boss Atziri. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Path of Exile 2: The Last of the Druids, l’aggiornamento aggiunge un Druido potentissimo e tante novità

