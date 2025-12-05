Passolanciano-Majelletta riparte la stagione sciistica | piste pronte per il ponte dell’Immacolata
Buone notizie per gli appassionati di sci e snowboard: da sabato 6 dicembre riapre ufficialmente la stagione invernale nel comprensorio sciistico di Passolanciano-Majelletta. Le recenti nevicate hanno lasciato sul terreno circa 30 centimetri di neve naturale, agevolate da temperature rigide. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
